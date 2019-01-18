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Edirne'de Bocuk Gecesi kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 21:52 | Son Güncelleme

Eski bir Balkan geleneği olan, özünde korkutarak eğlenmeyi barındıran Bocuk turizme katkı sağlaması amacıyla tarihi konakta kutlandı

EDİRNE (AA) - Edirne Tanıtma ve Turizm Derneği bir Balkan geleneği olan Bocuk'un unutulmaması amacıyla Karaağaç Mahallesi'ndeki tarihi konakta ritüeli yaşattı.

Aynı zamanda kafe olarak da kullanılan tarihi konakta toplanan katılımcılar yüzlerini nişasta ve pudrayla boyadı, beyaz çarşafa büründü.

Etkinliğe katılanlar ellerinde davul ve defle korku sesleri çıkararak korkutma ritüelini gerçekleştirerek konak etrafında dolaştı, bahçede toplandı. Korku hikayeleri anlatıcısı Mehmet Berk Yaltırık bahçede toplananlara korku hikayeleri anlattı.

Daha sonra katılımcılara gelenek gereği kabak tatlısı, kaynamış mısır, Bocuk helvası ikram edildi.

Dernek Genel Sekreteri Neslihan Çakır, yaptığı açıklamada, Trakyalılar olarak bir Balkan geleneği olan Bocuk'a değer verdiklerini ve geleceğe aktarmak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Unutulmaya yüz tutan gelenekleri gün yüzüne çıkarılarak turizme de kazandırmak istediklerini vurgulayan Çakır, "Bocuk kışın en soğuk gecesinde kutlanır ve özünde korkutmak var. Konu komşunun kapıları, camları çalınarak korkutmak suretiyle gerçekleştirilir kapıyı açanlarda kabak tatlısı ikram eder" dedi.

Çakır, Edirne kent merkezinde uzun yıllardan sonra bu yıl ilk kez kutladıkları Bocuk'un 26 Ocak'ta Keşan'ın Çamlıca beldesinde çok daha büyük ve güzel bir organizasyonla da kutlanacağına işaret etti.

- Bocuk ne anlama geliyor

Balkanlarda kutlanan kötü ruhları kovma, bolluk ve bereket isteme ritüeli Bojik ve Kuker etkinliklerini andıran Bocuk Gecesi'nde kötü huylu, beyaz çarşaf giymiş yaşlı kötü ruhun sırtına bindiği kişi ya da hayvanın bereketini aldığına inanılıyor.

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bocuk Edirne

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