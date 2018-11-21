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Edirne'de Bulgaristan'dan getirilen 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'dan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan otomobilde 150 kilogram ağırlığında 400 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de Bulgaristan'dan getirilen 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN'dan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan otomobilde 150 kilogram ağırlığında 400 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da satılmak üzere, Bulgaristan'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, sınır kapılarında önlem alarak otomobili beklemeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan M.Ö., yönetimindeki Türkiye plakalı otomobil, durdurulup aramaya alındı. Aramada,
piyasa değeri, 8 milyon lira olan 150 kilo ağırlığında 400 bin uyuşturucu hap ve 10 LSD olduğu değerlendirilen uyuşturuc madde ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü M.Ö., araçta bulunan F.Ö. ve olayla ilgili bağlantısı olan H.K., gözaltına alındı.
ALICI 17 SUÇTAN ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Soruşturmayı derinleştiren polis, İstanbul'da uyuşturucuyu alacak şahısların da kimliğini belirledi. İstanbul'da operasyon düzenleyen Edirne polisi, 17 suçtan aranması bulunan ve cezaevi firarisi K.M. ile A.V.'yi gözaltına alarak soruşturması için Edirne'ye getirdi. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Edirne'de Bulgaristan'dan getirilen 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildiEdirne'de Bulgaristan'dan getirilen 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildiEdirne'de Bulgaristan'dan getirilen 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildiEdirne'de Bulgaristan'dan getirilen 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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