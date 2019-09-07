Edirne'de çıkan anız yangını, güçlükle söndürüldü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de gece saatlerinde anızların yakılması sonucu çıkan yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangın, güçlükle söndürüldü. Anız yangınlarının canlılara da zarar verdiğini belirten Edirne Ziraat Odası Genel Sekreteri Şükrü Toparlak, "Anız yangınlarında bitkinin yetişmesi için en önemli maddelerden humus yok oluyor. Ve bu nedenle hasatta gözle görülür verim kaybı yaşanıyor” dedi.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü yolu üzerinde gece saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan saman sapları ile birlikte geniş bir alana yayılan alevler itfaiyenin müdahalesi sonucu bölgedeki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangında, binlerce çekirge ve ot böcekleri yanarak telef oldu.

CANLILAR TELEF OLUYOR

Edirne göç yollarında kanatlı canlıların da dinlenip barındığı tarlalar özellikle bıldırcın kuşlarının yumurtasını bırakıp ürediği en önemli yerlerden bir olma özelliğini taşıyor. Tarlalarda yaşayan kurbağa, tavşan gibi hayvanların yanı sıra yılan ve sürüngenlerin yaşam alanı olan araziler, anız yangılarında yüzlercesi yavrularıyla birlikte yanarak telef oluyor.