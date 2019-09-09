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Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 02:34 | Son Güncelleme

Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Furkan Aygen'in (20) kullandığı 22 SA 255 plakalı cip, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Havva İnce'nin (32) kullandığı 34 PG 8709 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Aygen'in aracı kaldırıma, İnce'nin aracı ise refüje çıktı.

Kazada, sürücüler Furkan Aygen ve Havva İnce ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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