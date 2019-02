Edirne'de Cumhur İttifakı adayı Uymaz: Vatandaş artık değişim istiyor

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı AK Partili Koray Uymaz, "Bizim anlatmak istediklerimizi, Belediyeyle ilgili yapılanları, eleştirilebilecek her konuyu vatandaşımız bize direkt olarak söylüyor. Vatandaş artık Edirne'de bir değişimin olması gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Cumhur İttifakı, Edirne'de MHP'nin Belediye Başkan adayı Recep Kozan'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, ittifakın adayı AK Partili Koray Uymaz ve Belediye Meclis üyesi adaylarını tanıttı. AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve MHP İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkan adayı Koray Uymaz, Edirne'nin bir değişime hasret olduğunu ifade etti. Uymaz, "Dünya görüşü ne olursa olsun, hayata bakış açısı ne olursa olsun, toplumun her kesiminden bir teveccüh ile karşılaşıyoruz. Bizim anlatmak istediklerimizi, Belediyeyle ilgili yapılanları, eleştirilebilecek her konuyu vatandaşımız bize direkt olarak söylüyor. Vatandaş artık Edirne'de bir değişimin olması gerektiğini ortaya koyuyor. Yoğun bir proje çalışmasını tamamladık. Bu seçimi en çok kişiye ulaşan Belediye Başkan adayı olarak geçirmek istiyorum. İnşallah Belediye Başkanı olarak da çok fazla halkla birlikte olmak istiyorum. Listemizi oluştururken hizmet odaklı bir liste oluşturmaya çalıştık. MHP ve AK Partililerden oluşan bir liste var. Halkla beraber olabilecek, halka tepeden bakmayacak, vatandaşını kucaklayacak bir liste oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu ve hizmet listesi olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ise Edirne'nin yerelde gerekli hizmeti alamadığını bu nedenle Cumhur İttifakı olarak güçlerini birleştirdiklerini belirterek, "Yerelde birçok sorunumuz var. Hükümet olarak yaklaşık 15 senede Edirne'ye 15 katrilyon para harcadık. Burada yaptığımız yatırımı saymakla bitiremeyiz. Edirne CHP'li diyerek siyasi parti ayrımı gözetmeden çalışmalarımızı yaptık, yapacağız da. Yerelde maalesef Edirne insanımız gerekli hizmeti alamıyor. Diyoruz ki, artık 31 Mart Edirne'nin bu başarısız belediyeden kurtulma zamanı olsun. Bunun için de MHP'li kardeşlerimizle güç birliği içerisinde girdik. Biz başarılı olacağımıza inanıyoruz, sizde inanın istiyoruz. Edirne merkezde Koray Uymaz, Cumhur İttifakı adayımız. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

MHP İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu da Cumhur İttifakı'nın herhangi bir çıkar ve pazarlık gözetmeksizin yapılan bir ittifak olduğunu ifade etti. Ferhatoğlu, "Fedakârlıksa fedakârlık, mücadeleyse mücadele, kısacası ne gerekiyorsa hepimiz onu yapıyoruz ve yapacağız. Türkiye Cumhuriyet sistemsel bir hedefi başarmış ve burada amacı Cumhuriyeti yükseltmek olmuştur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bu yeni sistemin mimarlarından birisi de MHP'dir. İçinde olduğumuz ve var olması için çaba sarf ettiğimiz bir hükümet sisteminin güçlenmesini istemek tutarlılıktır. Yaptığımız ve yapacağımız budur" ifadelerini kullandı.

