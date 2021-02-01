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Edirne’de dereler taştı, araçlar yolda mahsur kaldı

01.02.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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Edirne’de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu birçok evi su bastı.

Edirne’de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu birçok evi su bastı. Yollarda mahsur kalan araç ve sürücüler ise kurtarıldı.
Edirne’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak devam ediyor. Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle beldenin içerisinden geçen dere taştı. Derenin kenarında bulunan birçok bahçe ve 4 ev sular altında kaldı. Havsa ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle Söğütlüdere ve Oğulpaşa dereleri taşınca Kırklareli karayolu trafiğe kapandı. Ulaşım D-100 karayolundan sağlanırken, taşkın nedeniyle Enez-İpsala yolu Enez Kaymakamlığı kararıyla trafiğe kapatıldı.

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