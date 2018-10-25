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Edirne'de dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden hakkında soruşturma açılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş adamını dolandırmaya çalıştığı öne sürülen bir polis memuru ile arkadaşı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir polis memuru ile arkadaşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında soruşturma açılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş adamı S.B'nin "polis memuru N.T. ve arkadaşı E.S'nin kendisini dosyasında bulunan bir tanıkla görüştürebileceklerini söyleyerek para talep ettikleri" şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, kendisini istihbaratçı olarak tanıtarak iş adamı S.B. ile buluşup "mahkemede tanığın ifadesini değiştirmeye ikna edeceğini" belirterek 250 bin lira talep ettiği öne sürülen E.S. ile polis memuru N.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren N.T. ve E.S. sevk edildikleri hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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FETÖ iddia mahkeme tanık

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