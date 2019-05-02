Edirne'de dolu ve sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'de dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar iş yerleri önündeki tentelerin altlarına ve kapalı çarşılara sığındı.

Bir süre devam eden dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyeler ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Bu arada Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan öğrenciler, yağışı eğlenceli hale getirdi.

Etkinlik için kurulan tentelerin altına sığınan öğrenciler enstrümanlarla müzik yaptı, şarkı söyledi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

