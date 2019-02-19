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Edirne'de donarak ölen 2 göçmenin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken donarak ölen 2 erkek göçmenin cesedi bulundu.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken donarak ölen 2 erkek göçmenin cesedi bulundu.
İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Paşaköy'deki Meriç Nehri yakınında bulunan bir barakanın içerisinde donarak öldüğü belirlenen 25-30 yaşlarında yabancı uyruklu erkek cesedi buldu. Paşaköy'deki Mehmetçik Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler ise sınır devriyesi sırasında yazlık sedde kenarında donarak öldüğü belirlenen 30-35 yaşlarında bir kaçak göçmene ait erkek cesedi buldu.
Öte yandan, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece Köyü'ndeki Ergene Nehri kenarında kaçak göçmene ait olduğu değerlendirilen ceset ve kemikler bulundu. Ceset ve kemikler, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin ve kimliklerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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