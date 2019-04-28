Edirne'de, 'Dostluk Maratonu' koşuldu

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu', yaklaşık 750 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği'nce (TUYUB) düzenlenen ‘Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu', birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, valilik, belediye ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle Selimiye Camii önünden başlayan yarışta atletler 21 bin metre ve 10 bin metre olmak üzere 2 parkurda birinci olmak için ter döktü. Yarış 200 özel çocuğun koşmasıyla başlarken atletlerin heyecanı performanslarına yansıdı. Maraton öncesi açıklamalarda bulunan TUYUB Başkanı Önder Akdağ, yarı maratonun bu yıl özel çocuklarla başladığını ve bununla daha da anlam kazandığını ifade ederek, "750 atlet koşuyor. Bu yılki maratonumuzda özel çocuklarımıza da yer verdik. 200 özel çocuğumuz maraton öncesi koştu. Bu anlamda maratonumuz özel çocuklarımızla anlam kazandı. Tüm sporcularımızın kalbi onlarla. Güzel ve renkli organizasyon oluyor" dedi. Yarışın startı Selimiye Camii önünden verildi. Talatpaşa Caddesi, Tunca ve Meriç Köprüsü’nü takiben Lozan Caddesi ve Pazarkule Sınır Kapısı’ndan geri dönen sporcular, Tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı’nı geçerek aynı istikametten geri döndü. 'FAZLADAN KOŞTUK' Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Güney Afrika ve Nijerya gibi birçok ülkeden sporcunun katıldığı yarışta 10 bin metre koşmak için gelen bazı sporcular kendilerinin uyarılmadığını iddia edip fazladan koştuklarını söyledi. Yarış komitesine itiraz eden sporculardan Hasan Tek, 10 bin metre koşmak için geldiğini fakat uyarılmadığı için 21 bin metre sınırındaki Pazarkule sınırına geldiğini ifade etti. Tek, burada yarış hakemlerine itiraz etti. Bitiş çizgisine gelen bazı sporcular da aynı iddiada bulunup organizasyon ekibiyle tartıştı. YARIŞ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU Bazı sporcular tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü'nden geçerken eğlenceli görüntüler verdi. Yaşları 70'i bulan sporcuların performansları da vatandaşlardan alkış aldı. Yarışa katılan özel sporcular da vatandaşların desteğiyle yaptıkları kısa parkur herkesin desteğiyle renklendi. 21 kilometrelik yarı maratonda erkek ve kadınlarda dereceye giren isimler şu şekilde oluştu: Şaban Mustafa, 1'nci, Recep Tekin 2'nci, Erkan Bacak 3'ncü oldu. Kadınlarda Duygu Turgut Doyan, 1'nci. Kumsal Pınar Gözü, 3'ncü ise Hülya Tanrıya Şükür oldu. Erkekler 10 kilometre, Umut Işık, 1'nci, Serkan Turhan 2'nci Yasin Avcı ise 3'ncü oldu. Kadınlarda, Halime Çakmak, 1'nci, Zuhal Kaya, 2'nci, Petek Balaban, yarışı 3'ncü olarak tamamladı. Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödüllerini Edirne İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan verdi.

