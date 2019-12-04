HABER

Edirne'de down sendromlu öğrenciler "sıra gecesi" gösterisi sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

Edirne'de down sendromlu öğrenciler "sıra gecesi" gösterisi sundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda down sendromlu öğrenciler, "sıra gecesi" geleneğini canlandırdıkları tiyatro gösterisinde çiğ köfte yapıp, halay çekti.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda down sendromlu öğrenciler, tiyatro gösterisine yöresel kıyafetler giyerek çıktı.

Türküler eşliğinde halay çekip, çiğ köfte yapan öğrencilerin gösterisine, izleyiciler de alkışlarıyla eşlik etti.

Öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu Müdürü Emine Esra Mandalı, programda yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyum sağlamaları için toplumsal farkındanlığın gelişmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de her 100 evden 5'inde özel gereksinimli bir bireyin yaşadığını belirten Mandalı, "Özel gereksinimli bireylerin insan onuruna yakışır şekilde hizmet almasını sağlamak, yapamadıklarını değil yapabildikleri becerilerini geliştirmek ve sosyal hayata uyum sağlamaları noktasında bütün kurumlar üzerine düşeni yapmalıdır. Toplum olarak özel gereksinimli bireylere hak ettikleri yaşam şartlarını vermek hepimizin görevi olmalıdır." dedi.

Programa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Programda down sendromlu Mehmet Kaynarca, Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan ile protokolde yan yana oturdu.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
SKB’den ‘erişilebilirlik’ çalıştayıSKB’den ‘erişilebilirlik’ çalıştayı
Evinde yangın çıkan kadın dumandan zehirlenip öldüEvinde yangın çıkan kadın dumandan zehirlenip öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 aralık dünya engelliler günü Down sendromlu öğrenciler Edirne gösteri sıra gecesi

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Kürşat Yılmaz hakkındaki davada karar (Kürşat Yılmaz kimdir?)

Kürşat Yılmaz hakkında karar

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var

Konya'da dehşete düşüren olay! Genç kızı arabayla kaçırıp yol kenarına attılar

Dehşete düşüren olay! Arabayla kaçırıp yol kenarına attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.