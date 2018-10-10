Edirne'de drone ile trafik denetimi

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezi ile Edirne-Uzunköprü kara yolunda drone ile trafik denetim gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nan "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde Edirne'de de denetimler devam ediyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yürütülen denetimlerde trafik kuralını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi. Bu sürücülere gerekli cezalar kesilirken denetimlerin devam edeceği belirtildi.

