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Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamacanın ardından Beyendik Kavşağı'nda durduruldu.

Araçtaki kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 5 Bangladeş, 1 İran ve 1 Pakistan uyruklu yakalandı.

Sürücü S.S.B ve araçtaki B.D, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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