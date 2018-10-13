Edirne'de düzensiz göçmen denetimi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yapılan denetimlerde 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven uygulaması kapsamında kent merkezindeki oteller ve metruk binalarda denetim yapıldı.
Ekiplerin çeşitli noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerde, yabancı uyruklu 150 kişinin pasaportu kontrol edildi.
Yapılan denetimlerde pasaportunun bulunmadığı belirlenen 64 düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Denetimlerin, kent genelinde devam edeceği öğrenildi.
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