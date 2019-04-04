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Edirne'de "düzensiz göçmen" hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Edirne'de düzensiz göçmenlerce 4 yıl öncede denenen topluca sınırı geçme teşebbüsünün bir benzerinin daha organize edildiği öğrenildi - Polis ve jandarma, organizasyona katılmak üzere geldiği belirlenen yaklaşık 200 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi'ne teslim etti - "Almanya'nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı" söylentilerini kendi aralarında yayan düzensiz göçmenler 2015 yılında da Edirne'ye akın etmişti

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzensiz göçmenlerce 4 yıl önce de denenen topluca sınırı geçme teşebbüsünün bir benzerinin daha organize edildiği öğrenilmesi üzerine ekipler tedbirlerini daha da artırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında "Umuda yolculuk/ umut konvoyu" adını verdikleri organizasyonla topluca "sınırı geçme" düşüncelerini gerçekleştirmek üzere kente geldikleri değerlendirilen onlarca düzensiz göçmen yakalanıp İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sosyal medya grupları ve platformlar arası anlık iletişim programları aracılığıyla organize olarak kente gelmeye başlayan düzensiz göçmenlerin, güvenlik görevlilerinin tedbirleri sayesinde kimisi otogarda, kimi kent girişinde bazıları da şehir merkezinde yakalandı.

Polis ve jandarma, organizasyona katılmak üzere geldiği belirlenen yaklaşık 200 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

İl Göç İdaresi, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonu sayesinde bundan 1 ay önce de bir organizasyonun olduğu, o girişimin de önlendiği öğrenildi.

- Otobüs firmalarına da ceza kesilecek

Polis ve jandarma ekipleri il giriş ve sınıra giden köy yollarındaki 24 saat esaslı tedbirlerini artırdı.

Devriye görevini sürdüren güvenlik güçleri, droneler yardımıyla da düzensiz göçmen taşıması muhtemel araçları kontrol ediyor.

Otobüs firmalarını da uyaran ekipler, usule aykırı olarak kimlik ya da pasaport numarası bulunmadan bilet kesen firmalara ceza uygulanacağını belirtti.

- 4 yıl önce de benzer bir durum yaşanmıştı

"Almanya'nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı" söylentilerini kendi aralarında yayan düzensiz göçmenler 2015 yılında da Edirne'ye akın etmişti.

Yunanistan'a geçmek için bazıları yürüyerek Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen önce TEM Otoyolu kenarında beklemiş daha sonra sınıra yürüyüşe geçmişti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çabaları sonrası ada konumundaki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanına getirilen sığınmacılar, burada da Avrupa hayaliyle yaklaşık 10 gün boyunca beklemişti.

Düzensiz göçmenler ikna edilerek gitmek istedikleri illere nakledilmişti.

Edirne'de "düzensiz göçmen" hareketliliği

- Edirne'de düzensiz göçmenlerce 4 yıl öncede denenen topluca sınırı geçme teşebbüsünün bir benzerinin daha organize edildiği öğrenildi - Polis ve jandarma, organizasyona katılmak üzere geldiği belirlenen yaklaşık 200 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi'ne te

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçe karşı önlemler artırıldı
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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Yakalama

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