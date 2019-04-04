EDİRNE (AA) - Edirne'de düzensiz göçmenlerce 4 yıl önce de denenen topluca sınırı geçme teşebbüsünün bir benzerinin daha organize edildiği öğrenilmesi üzerine ekipler tedbirlerini daha da artırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında "Umuda yolculuk/ umut konvoyu" adını verdikleri organizasyonla topluca "sınırı geçme" düşüncelerini gerçekleştirmek üzere kente geldikleri değerlendirilen onlarca düzensiz göçmen yakalanıp İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sosyal medya grupları ve platformlar arası anlık iletişim programları aracılığıyla organize olarak kente gelmeye başlayan düzensiz göçmenlerin, güvenlik görevlilerinin tedbirleri sayesinde kimisi otogarda, kimi kent girişinde bazıları da şehir merkezinde yakalandı.

Polis ve jandarma, organizasyona katılmak üzere geldiği belirlenen yaklaşık 200 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

İl Göç İdaresi, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonu sayesinde bundan 1 ay önce de bir organizasyonun olduğu, o girişimin de önlendiği öğrenildi.