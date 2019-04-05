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Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Edirne'de topluca sınırı geçme teşebbüsünde olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarda yakalanan çoğu İranlı 496 kişi, İl Göç İdaresine teslim edildi - Sosyal medya üzerinden örgütlendiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin kimi otogarda, kimi kent merkezinde kimi de Edirne girişinde yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kent merkezi, girişi ve otogarda yapılan çalışmalarda, çoğu İranlı 496 düzensiz göçmen yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında "Umuda yolculuk/ umut konvoyu" adını verdikleri organizasyonla "topluca sınırı geçme" düşüncelerini gerçekleştirmek üzere kente geldikleri değerlendirilen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerce 4 yıl önce de denenen topluca sınırı geçme teşebbüsünün bir benzerinin daha organize edildiği bilgisi üzerine dün sabah saatlerinde çalışmalara başlayan İl Göç İdaresi, emniyet ve jandarma ekipleri, birçok noktada denetim yapıyor.

Dün sabah saatlerinden bu yana yürütülen çalışmalarda kent merkezi, girişi ve otogarda, çoğu İranlı 496 düzensiz göçmen yakalandı.

Sosyal medya grupları ve platformları üzerinden organize oldukları öğrenilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

- 4 yıl önce de benzer bir durum yaşanmıştı

"Almanya'nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı" söylentileri üzerine çok sayıda düzensiz göçmen, 2015 yılında da Edirne'ye akın etmişti.

Yunanistan'a geçmek için bazıları yürüyerek Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, önce TEM Otoyolu kenarında beklemiş daha sonra sınıra yürüyüşe geçmişti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çabaları sonrası ada konumundaki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanına getirilen sığınmacılar, burada da Avrupa hayaliyle yaklaşık 10 gün boyunca beklemişti.

Düzensiz göçmenler ikna edilerek gitmek istedikleri illere nakledilmişti.

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