Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği

EDİRNE (AA) - Edirne'de kent merkezi, girişi ve otogarda yapılan çalışmalarda, çoğu İranlı 496 düzensiz göçmen yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında "Umuda yolculuk/ umut konvoyu" adını verdikleri organizasyonla "topluca sınırı geçme" düşüncelerini gerçekleştirmek üzere kente geldikleri değerlendirilen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerce 4 yıl önce de denenen topluca sınırı geçme teşebbüsünün bir benzerinin daha organize edildiği bilgisi üzerine dün sabah saatlerinde çalışmalara başlayan İl Göç İdaresi, emniyet ve jandarma ekipleri, birçok noktada denetim yapıyor.

Dün sabah saatlerinden bu yana yürütülen çalışmalarda kent merkezi, girişi ve otogarda, çoğu İranlı 496 düzensiz göçmen yakalandı.

Sosyal medya grupları ve platformları üzerinden organize oldukları öğrenilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

- 4 yıl önce de benzer bir durum yaşanmıştı

"Almanya'nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı" söylentileri üzerine çok sayıda düzensiz göçmen, 2015 yılında da Edirne'ye akın etmişti.