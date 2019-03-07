Edirne'de düzensiz göçmen operasyonları

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele" kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Polis ekipleri Malkara'dan Keşan'a gelen H.D'nin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli uyruklarda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, D.K'nın kullandığı araçta da Afganistan, Suriye ve Bangladeş uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardında Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan sürücüler H.D. ve D.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

