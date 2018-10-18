HABER

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesinde, jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı iki araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Bir araçtaki şişme bota da el konuldu.

Filistin uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücüler E.Y ve F.S, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Derik'te 9 muhtar görevden uzaklaştırıldıDerik'te 9 muhtar görevden uzaklaştırıldı
Muradiye Şelalesi 29 Ekim'e hazır olacakMuradiye Şelalesi 29 Ekim'e hazır olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Göç İdaresi ihtar Jandarma Yasadışı

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.