Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 122 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ket merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle bazı pansiyon, apart otel ve sokaklarda yapılan aramalarda, 122 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler
Antalya'da pırlantacının sır ölümü!
Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
Trump'tan Meksika'ya: Sınırı kapatır, asker yığarım
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum