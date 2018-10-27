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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Eskiköy yakınlarında yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Pakistan, Bangladeş ve Nepal uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü B.K (45) işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Yasa Dışı

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