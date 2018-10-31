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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesinde yaptıkları kontrollerde, Yakupköy'de şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı. Pakistan uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü A.D.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

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düzensiz göçmen Edirne Göç İdaresi gözaltı Jandarma

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