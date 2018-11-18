Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesinde yaptıkları kontrollerde, Yakupköy'de şüphe üzerine iki kamyoneti durdurdu. Araçlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan ve Bangladeş uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücülerden O.G çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, H.E. ise tutuklandı.

