Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Çalıköy köyünde şüphe üzerinde A.C'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 Pakistan uyruklu kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.C çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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