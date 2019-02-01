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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Çalıköy köyünde şüphe üzerinde A.C'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 Pakistan uyruklu kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.C çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma operasyon

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