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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

Operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi ise gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalanırken,

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Değirmenci köyü ve Kırcasalih beldesinde şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 15 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri A.A. ve İ.Y. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne Jandarma Komutanlığı operasyon

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