HABER

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Operasyonda, 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine C.Y'nin (20) kullandığı hafif ticari aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, bir süre takibin ardından durduruldu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında 11 Pakistan uyruklu kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan sürücü C.Y. ve U.Y. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Şehit olacağını bilmişŞehit olacağını bilmiş
Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’nin potansiyeli ile bu ilçeyi İstanbul’un en güzel ilçesi yapabiliriz”Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’nin potansiyeli ile bu ilçeyi İstanbul’un en güzel ilçesi yapabiliriz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne Göç İdaresi tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Günlük burç yorumları 18 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu!

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.