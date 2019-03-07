HABER

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

Operasyonda, 40 düzensiz göçmen yakalandı - Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sultaniçe köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Afganistan ve Irak uyruklu 40 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenleri yakalandığı bölgede yapılan araştırmada S.A, "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli S.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!
Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında kararAziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma şüpheli tutuklu

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.