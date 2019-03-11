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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

Durdurulan bir araçta 18 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir araçta 18 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçe çıkışında A.K'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K ve K.U, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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düzensiz göçmen operasyon polis

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