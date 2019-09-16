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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

Bir minibüste yapılan aramada 30 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri ilçe çıkışında bir minibüsü durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan minibüs kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu.

Minibüste yapılan aramada Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Edirne Göç İdaresi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ş.K, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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