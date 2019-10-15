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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarda, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda 34 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin alınan parmak izi örneklerinde farklı kimlik bilgileri verdikleri tespit edildi.

Düzensiz göçmenler hakkında "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen operasyon polis

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