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Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kendisini "polis" olarak tanıttıktan sonra düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı.

Fas uyruklu H.K., O.A. ve M.D, Edirne otogarında bekledikleri sırada kendilerini "polis" olarak tanıtan 2 kişinin, pasaportlarını kontrol ettiğini ve cüzdanlarından 1500 avro çaldığını iddia ederek polise başvurdu.

Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Gözaltına alınan S.F ve O.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece gasp suçundan tutuklandı.

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