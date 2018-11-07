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Edirne'de düzensiz göçmenlerin yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:46 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollardan 24 düzensiz göçmeni yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan 24 düzensiz göçmeni yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara ilçesinde "dur" ihtarına uymayan bir aracı takibe aldı ve içinde 24 düzensiz göçmen yakaladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

İki gün önce Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malkara ilçesinde dur ihtarına uymayan bir aracı takibe almış, aracı Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalamış 17'si Pakistan, 7'si Bangladeş uyruklu düzensiz göçmeni yakalamış ve araç sürücüsü R.D. gözaltına alınmıştı.

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göçmen şoför Tekirdağ tutuklama

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