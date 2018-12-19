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Edirne'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 01:21 | Son Güncelleme

İpsala ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de olumsuz hava şartları nedeniyle İpsala ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İpsala merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşlerin bir günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Uzunköprü'de ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bu arada, Keşan ilçesinde de bugün eğitime ara verileceği daha önce açıklanmıştı.

Edirne ve ilçelerinde öğle saatlerine kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim kar yağışı Tatil

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