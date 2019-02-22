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Edirne’de ‘Eko Dostu Okullar, Doğa Dostu Nesiller’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Eko Dostu Okullar, Doğa Dostu Nesiller Projesi kapsamında öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Edirne’de ‘Eko Dostu Okullar, Doğa Dostu Nesiller’ projesi

Eko Dostu Okullar, Doğa Dostu Nesiller Projesi kapsamında öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan öğrencilere Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgede yetişen ürünlerin tohumları tanıtıldı.
2023 Eğitim Vizyonu Edirne Eko Dostu Okullar Doğa Dostu Nesiller Projesinin son etkinliği Plevne İlkokulu tarafından Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Plevne İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 Eğitim Vizyonu Edirne Eko Dostu Okullar Doğa Dostu Nesiller Projesi, öğrencilerin doğayı daha yakından tanıyarak koruma bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Etkinliğe katılan öğrenciler Trakya bölgesinde yetişen tohumları tanıma imkanı bulurken, ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgilendirildi. Plevne İlkokulu 4. sınıftan 140 öğrenci proje kapsamında 3 ay boyunca periyodik aralıklarla enstitüyü ziyaret ederek, tohumdan hasada ürünlerin yetişme sürecini gözlemleyecek.
Etkinlik, Vali Ekrem Canalp ve beraberindekilerin öğrencilerle birlikte Enstitü bahçesinde bulunan alanda kızılcık ve ıhlamur fidanlarını toprakla buluşturmasının ardından sona erdi.

Edirne’de ‘Eko Dostu Okullar, Doğa Dostu Nesiller’ projesi

Edirne’de ‘Eko Dostu Okullar, Doğa Dostu Nesiller’ projesi

Edirne’de ‘Eko Dostu Okullar, Doğa Dostu Nesiller’ projesi

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