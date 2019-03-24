Edirne'de ev yangını: 1 ölü

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde çıkan yangında, evden çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zindanaltı mevkisinde, 4 katlı bir apartmanın çatı katından henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haberi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası yapılan araştırmada, evde yalnız yaşayan Mukaddes Güçyener'in (80) hayatını kaybettiği belirlendi.
Güçyener'in cenazesi Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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