YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

13.02.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün polis ekipleri Çavuşbey Mahallesi durumundan şüphelenilen N.B'nin üzerinde ve evinde arama yapmış, 139 gram metamfetamin ile 30,75 gram esrar ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu olduOkulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu oldu
Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladıAltay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıİzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:33
İkindi
16:23
Akşam
18:51
Yatsı
20:12
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.