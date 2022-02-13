Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün polis ekipleri Çavuşbey Mahallesi durumundan şüphelenilen N.B'nin üzerinde ve evinde arama yapmış, 139 gram metamfetamin ile 30,75 gram esrar ele geçirilmişti.



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