HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne’de evleri su bastı, aileler perişan oldu

Edirne’de evleri su bastı, aileler perişan oldu

12.01.2021 21:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde evleri su bastı.

Edirne’de şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde evleri su bastı. Evlerini su basan aileler perişan olduklarını ifade ederek yardım istedi.

Edirne’de şiddetli yağış etkisini artırarak devam ediyor. Edirne Merkez ilçeye bağlı Küçükpazar Mahallesi’nde birçok evi su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Evlerinin bahçeleri tamamen sular altında kalan ve sel sularının evlerinin içerisine girmesine ramak kalan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle kapılarının önüne sed yaparak önlem almaya çalıştı.

“Perişan olduk”
Şiddetli yağış sebebiyle evinin içerisine giren suları tahliye ettiğini söyleyen Kurtan Gövez, “Çoluk çocuk perişan olduk” dedi.
Yakacaklarının da sular altında kaldığı için kullanamadıklarını ve evlerinin soğuk olduğunu anlatan Gövez, yardım istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybettiEsenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Tarzıyla olay oldu

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Tarzıyla olay oldu

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Isparta'da bir kişi kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü

12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.