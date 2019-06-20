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Edirne'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında memurluktan ihraç edilen Z.R.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen Z.R.T, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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FETÖ şüpheli tutuklu

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