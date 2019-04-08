Edirne'de, FETÖ şüphelileri sahte kimlikle yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri sahte kimlikle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye köyü civarında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobildekilerin polislikten ihraç edilen S.A (49), Ankara Jandarma Komutanlığında görevliyken ihraç edilen jandarma öğretmen teğmen M.F.Ş (31), terör örgütüyle bağlantılı okullarda öğretmenlik yapan Ö.Ö (43) ve R.Ö (38) olduğu belirlendi.
Terör örgütüne üyelik suçlamasıyla soruşturmaları süren 4 zanlının, yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öğrenildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
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