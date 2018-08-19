Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla hakkında yakalama kararı bulunan C.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

