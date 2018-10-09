Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, T.K ve F.E hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.
T.K ve F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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