Edirne'de fırtına ağaç devirdi(2)

ENEZ'DE CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Trakya’yı etkisi altına alan fırtına bölgede yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyünde tarihi caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında şiddetli rüzgara dayanamayan minare yıkılıp, köy girişini kapattı. Köylüler yolu tekrar trafiğe açmak için yoğun çaba sarfetti. Komşu köy Küçükevren’den getirtilen kepçe ile minarenin kalıntıları kaldırılırken, yol çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

HALI SAHANIN KAPLAMASI ZARAR GÖRDÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada ise Yeni Mahalle'de bulunan halı sahayı kaplayan naylon brandalar zarar gördü. Fırtına ve zarar nedeniyle halı saha maçları iptal edildi. Fırtına şehir merkezinde de etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan malzemeler yollara savruldu. Düşmek üzere olan bir market tabelası ise Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sökülerek, indirildi.

Ünsal YÜCEL- Olgay GÜLER/KEŞAN (Edirne), (DHA)

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