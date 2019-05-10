Edirne’de Göç İdaresi ‘Gönül köprüleri’ kurmaya devam ediyor

Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, kentte yaşayan Afganistan uyruklu Gaviş ailesini ziyaret etti. ‘Gönül köprüleri’ kurmaya devam eden Edirne Valiliği Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, 5’i çocuk ve genç olmak üzere 7 kişilik Gaviş ailesine çeşitli hediyeler takdim etti.

Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Edirne’nin Kaleiçi Semti’nde yaşayan Afganistan uyruklu aileye misafir oldu.

5 çocuk ve genç olmak üzere anne ve engelli babadan oluşan aileye hal hatır soran ve onlarla bir süre sohbet eden Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, “Bizler sizleri yakından tanımak istedik. Bundan sonra da daha çok geleceğiz. Türkiye her zaman olduğu gibi mazlumların, göçmen ailelerin yanında olmaya devam edecek” dedi.

“Türkiye’de olmaktan çok mutluyum”

Gaviş ailesinin reisi engelli baba Golam Gaviş de hiçbir zaman Avrupa’ya gitmeyi düşünmediklerini, 5 yıl önce ülkelerinde iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındıklarını ve Edirne’de olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları, mübarek Ramazan-ı Şerif ayı münasebetiyle yanlarında getirdikleri bir takım hediyeleri anne Şefika Gaviş’e takdim ederken, Edirne Valiliği Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu da, ailenin çocukları ile tek tek ilgilenerek, onlara eğitim hayatlarında kullanabilecekleri hediyeler verdi.