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Edirne'de göçmen kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Olacak köyü yakınlarında A.A'nın kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada Suriye, Filistin, Fas, Mısır ve Tunus uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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