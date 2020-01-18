HABER
  4. Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Irak uyruklu 2 düzensiz göçmenin bulunduğu araçtaki S.T, gözaltına alındı.

Yakupbey köyü yakınlarında durdurulan araçta ise Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalanırken, S.Y, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.T. ve S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Kadınlar yaptıkları el emeği ürünleri, internetten satıyorKadınlar yaptıkları el emeği ürünleri, internetten satıyor
Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurduTürkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne Göçmen Kaçakçılığı İl Göç İdaresi tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Nedim Şener ve Sevilay Yılman Habertürk'teki canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

Tehlikeli yolculuk kamerada!

Tam 1 yıl oldu... Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'den hala haber yok

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bağcılar'da kanalizasyon borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

Boru patladı, cadde kapatıldı

Ankara'daki 2 bin 200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildi

2 bin 200 gram uyuşturucu, 45 tarihi eser ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.