Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Irak uyruklu 2 düzensiz göçmenin bulunduğu araçtaki S.T, gözaltına alındı.
Yakupbey köyü yakınlarında durdurulan araçta ise Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalanırken, S.Y, gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.T. ve S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.
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