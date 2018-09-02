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Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin uyruklu 5 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yabancı uyruklulara, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü D.T. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon organizatör

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