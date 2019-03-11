Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 30 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan- Malkara yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde, şüphe üzerine 2 aracın sürücülerini durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Filistin uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler B.T., A.K. ve K.S. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen B.T., A.K. ve K.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI



