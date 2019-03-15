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Edirne'de göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 31 kaçak yakalanırken, gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

Edirne'de göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 31 kaçak yakalanırken, gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.
Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan- İpsala karayolu üzerinde durumundan şüphelendikleri H.A. yönetimindeki 35 AE 0515 plakalı hafif ticari araç ve Y.E. yönetimindeki 34 NT 4745 plakalı otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen sürücüler H.A., Y.E. ve 35 AE 0515 plakalı araçta bulunan M.C.A. gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki Efes Bulvarı üzerinde Ş.G. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 7 Pakistanlı kaçak yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ve organizatör Ş.G.'nin ehliyetsiz araç kullandığı ve 0.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Ş.G.'ye toplam 5 bin 38 TL idari para cezası kesildi.
Emniyete götürülen 31 kaçak, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen H.A., Y.E., M.C.A. ve Ş.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Edirne'de göçmen kaçakçılığına 4 tutuklamaEdirne'de göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

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