Edirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Enez ilçesinde Cuma gecesi göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulanların yetkililere haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları bugün başladı. 5 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Demirören Haber Ajansı'na göre Yunanistan'a geçmek isteyen 10 Suriyeli, insan kaçakçılığı yapan iki Türk ile anlaştı. Bot, Cuma gecesi Edirne'nin Enez ilçesindeN yola çıktı.

Kıyıdan 50- 60 metre açılan bot, kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. İki Türk ile üç Suriyeli yüzerek kıyıya çıkmayı başardı ancak 7 kişi kayboldu.

Kıyıya çıkan 5 kişi İstanbul'a gitti. Bu kişilerin daha sonra jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirmesiyle bugün arama-kurtarma çalışmaları başladı.

Jandarma ekipleri, insan kaçakçısı olduğu belirtilen iki Türkü yakalamak için çalışma başlattı.