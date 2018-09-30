HABER

Edirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybetti

30.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Edirne'nin Enez ilçesinde Cuma gecesi göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulanların yetkililere haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları bugün başladı. 5 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Edirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Enez ilçesinde Cuma gecesi göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulanların yetkililere haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları bugün başladı. 5 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Demirören Haber Ajansı'na göre Yunanistan'a geçmek isteyen 10 Suriyeli, insan kaçakçılığı yapan iki Türk ile anlaştı. Bot, Cuma gecesi Edirne'nin Enez ilçesindeN yola çıktı.

Kıyıdan 50- 60 metre açılan bot, kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. İki Türk ile üç Suriyeli yüzerek kıyıya çıkmayı başardı ancak 7 kişi kayboldu.

Kıyıya çıkan 5 kişi İstanbul'a gitti. Bu kişilerin daha sonra jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirmesiyle bugün arama-kurtarma çalışmaları başladı.

Jandarma ekipleri, insan kaçakçısı olduğu belirtilen iki Türkü yakalamak için çalışma başlattı.

Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık oldukDonald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk
DİTİB'in izlenmesi tartışmaları gündemden düşmüyorDİTİB'in izlenmesi tartışmaları gündemden düşmüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.