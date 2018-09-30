Edirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Enez ilçesinde Cuma gecesi göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulanların yetkililere haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları bugün başladı. 5 göçmenin cesedine ulaşıldı.
Demirören Haber Ajansı'na göre Yunanistan'a geçmek isteyen 10 Suriyeli, insan kaçakçılığı yapan iki Türk ile anlaştı. Bot, Cuma gecesi Edirne'nin Enez ilçesindeN yola çıktı.
Kıyıdan 50- 60 metre açılan bot, kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. İki Türk ile üç Suriyeli yüzerek kıyıya çıkmayı başardı ancak 7 kişi kayboldu.
Kıyıya çıkan 5 kişi İstanbul'a gitti. Bu kişilerin daha sonra jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirmesiyle bugün arama-kurtarma çalışmaları başladı.
Jandarma ekipleri, insan kaçakçısı olduğu belirtilen iki Türkü yakalamak için çalışma başlattı.
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