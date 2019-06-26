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Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 10 ölü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 09:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü. Kaza, sabah saatlerinde Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 10 kişi öldü, bazı kaçakların da yaralandığı bildirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, kazada 10 kişinin öldüğünü söyledi.

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