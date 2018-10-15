HABER

Edirne'de görülen Antalya'daki 'suç örgütü' davasında 1 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da liderliğini İbrahim Hakkı Pervane'nin yaptığı öne sürülen 'Pervaneler' suç örgütüne ilişkin süren dava Adalet Bakanlığı tarafından 'güvenlik gerekçesiyle' 900 kilometre mesafedeki Edirne'ye alındı.

Edirne'de görülen Antalya'daki 'suç örgütü' davasında 1 tahliye

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- ANTALYA'da liderliğini İbrahim Hakkı Pervane'nin yaptığı öne sürülen 'Pervaneler' suç örgütüne ilişkin süren dava Adalet Bakanlığı tarafından 'güvenlik gerekçesiyle' 900 kilometre mesafedeki Edirne'ye alındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Edirne Adliyesi'nde görülen duruşmada tutuklu 15 sanıktan 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adalet Bakanlığı Antalya'da liderliğini İbrahim Hakkı Pervane'nin yaptığı öne sürülen 'Pervaneler' suç örgütüne yönelik davayı, 'güvenlik gerekçesiyle' Edirne'ye almıştı. Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 tutuklu sanığın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklarda katıldı. Mahkemede sanıklar suçlamaları kabul etmezken, avukatları da gün boyu iddialara ilişkin savunma yaptı. Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi yaklaşık 9 saatlik yargılamanın ardından verdiği ara kararda bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Edirne'ye alınan dava için adliye içerisinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşma basına ve izleyicilere kapalı olarak yapıldı. Sanıklar, 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak', 'yağma', 'tehdit', 'silahla yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yargılanıyor.
Antalya'da geçen yıl Kasım ayındaki yapılan duruşmanın ardından Şahismail Pervane'nin kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramasının ardından bakanlık, duruşmayı Edirne'ye almıştı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERFormumu spora borçluyumFormumu spora borçluyum
TIR karşı şeride geçip iki araca çarptı: 4 yaralıTIR karşı şeride geçip iki araca çarptı: 4 yaralı
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdiAğaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Arap dünyasında yayılan yalan haberlerde neler var?

Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Arap dünyasında yayılan yalan haberlerde neler var?

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Niğde'de düğünde çifte ilginç takı! Davetliler şaştı kaldı

Niğde'de düğünde çifte ilginç takı! Davetliler şaştı kaldı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler

Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.