Edirne'de görülen Antalya'daki 'suç örgütü' davasında 1 tahliye

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- ANTALYA'da liderliğini İbrahim Hakkı Pervane'nin yaptığı öne sürülen 'Pervaneler' suç örgütüne ilişkin süren dava Adalet Bakanlığı tarafından 'güvenlik gerekçesiyle' 900 kilometre mesafedeki Edirne'ye alındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Edirne Adliyesi'nde görülen duruşmada tutuklu 15 sanıktan 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adalet Bakanlığı Antalya'da liderliğini İbrahim Hakkı Pervane'nin yaptığı öne sürülen 'Pervaneler' suç örgütüne yönelik davayı, 'güvenlik gerekçesiyle' Edirne'ye almıştı. Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 tutuklu sanığın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklarda katıldı. Mahkemede sanıklar suçlamaları kabul etmezken, avukatları da gün boyu iddialara ilişkin savunma yaptı. Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi yaklaşık 9 saatlik yargılamanın ardından verdiği ara kararda bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Edirne'ye alınan dava için adliye içerisinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşma basına ve izleyicilere kapalı olarak yapıldı. Sanıklar, 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak', 'yağma', 'tehdit', 'silahla yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yargılanıyor.

Antalya'da geçen yıl Kasım ayındaki yapılan duruşmanın ardından Şahismail Pervane'nin kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramasının ardından bakanlık, duruşmayı Edirne'ye almıştı.

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